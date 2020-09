Arrestata dai carabinieri

E’ ritenuta responsabile di una raffica di furti commessi nel maggio del 2018 nel Ragusano Giuseppina Fiaschè, 21 anni, casalinga, residente a Siracusa, con precedenti penali. La donna è stata condannata in via definitiva alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, per cui la Procura ella Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha emesso una ordinanza di carcerazione nei suoi confronti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Priolo che hanno prelevato la casalinga nella sua abitazione per trasferirla in cella, nel penitenziario femminile di piazza Lanza, a Catania.