La polizia di Catania ha identificato un 35enne ed un 29enne

Nella tarda mattinata di ieri, i poliziotti della squadra Volante sono intervenuti all’interno di un cantiere edile di via Domenico Tempio a Catania, dove il personale dell’istituto di vigilanza incaricato della sorveglianza del sito aveva segnalato la presenza di due persone che stavano asportando materiale edile.

Non appena giunti sul posto, gli agenti hanno individuato immediatamente le due persone segnalate, ancora intente ad asportare plafoniere e infissi di vario genere. Entrambi sono stati subito fermati e identificati risultando essere due catanesi, un 35enne pregiudicato e un 29enne incensurato, che sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per i successivi accertamenti, all’esito dei quali sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Furto in chiesa ad Adrano, individuato e denunciato giovane

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, hanno denunciato un 25enne, responsabile di un furto perpetrato all’interno di una chiesa alcuni giorni fa. I poliziotti della squadra volante del commissariato sono intervenuti nei pressi di un luogo di culto del centro storico cittadino per un furto avvenuto all’interno della sagrestia dove era stato sottratto un borsello. Gli agenti intervenuti nell’immediatezza dei fatti hanno effettuato una serie di accertamenti volti a risalire all’identità dell’autore, anche con il supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di rintracciare l’autore, che è stato denunciato in stato di libertà. I poliziotti, al contempo, sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva. Aveva messo in atto una serie di furti lungo le reti delle ferrovie catanesi, arrivando anche a far saltare alcuni collegamenti. Ma alla fine la polizia ferroviaria è riuscita a mettere le mani sul sabotatore seriale. Ha piazzato alcune telecamere sino a che non lo ha identificato mentre era in azione. E’ accusato di danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. A fine dicembre gli agenti hanno fatto luce su una serie di danneggiamenti di infrastrutture ferroviarie sulla tratta Militello-Fildidonna.