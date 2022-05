E’ accaduto ad un uomo alla guida di un autocarro

E’ stato denunciato per interruzione di pubblico servizio l’uomo che ieri pomeriggio è rimasto incastrato all’interno del passaggio a livello di Castelvetrano, costringendo per qualche ora lo stop all’attraversamento dei treni che transitavano sulla tratta.

L’intervento dei carabinieri

Ad intervenire i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano che hanno denunciato un autotrasportatore straniero di 60 anni che, verosimilmente per una distrazione, ha occupato il passaggio a livello di contrada Magaggiari. L’uomo alla guida di un autocarro, intorno alle 16.30, ha urtato le sbarre del passaggio a livello in fase di chiusura rimanendo incastrato e occupando così i binari tanto da non permettere il proseguo delle regolari corse dei treni.

I ritardi dei treni

I treni portavano circa un’ora di ritardo per permettere al personale delle ferrovie dello Stato di ripristinare il passaggio a livello, il 60enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Ad essersi registrati disagi e malumori tra i passeggeri. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Mesi fa stessa situazione

Già nel dicembre scorso sempre al passaggio a livello a Castelvetrano, nel trapanese, era accaduta una cosa simile. Un autobus è rimasto incastrato tra le sbarre e sono stati attimi di paura e panico anche perché è stato necessario sospendere momentaneamente la tratta ferroviaria per evitare un disastroso incidente. L’autista è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’autista aveva, verosimilmente per distrazione, occupato il passaggio a livello posto all’intersezione tra la via Morvillo e la strada provinciale 81, danneggiando le 2 sbarre in fase di chiusura. L’uomo, mentre si trovava alla guida dell’autobus con tratta urbana, rimaneva incastrato nel mezzo del passaggio ferroviario danneggiando le sbarre che erano in chiusura. Per tale motivo veniva soppressa la corsa con tratta Castelvetrano-Trapani delle 8.50.