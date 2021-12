Vittime due anziani che sono stati violentemente tamponati

Con la sua auto aveva avuto un incidente con un altro veicolo con a bordo due anziani. Per tutta risposta preme il piede sull’acceleratore e fugge via, incurante delle condizioni in cui si trovavano le persone con cui aveva avuto la collisione. Non ha fatto però i conti con il caso che, alle volte, può essere determinante. Perché nell’impatto l’auto pirata aveva perso la targa anteriore. Con quella schiacciante prova fra le mani per i carabinieri non è stato difficile rintracciare il pirata, che si trovava a Paceco, nel trapanese, come se nulla fosse. Per lui è arrivata una denuncia per omissione di soccorso e non solo: si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

I fatti

I carabinieri della compagnia di Trapani sono intervenuti nella frazione di Marausa a seguito di un incidente stradale. Il conducente di un’autovettura, con targa straniera, dopo aver violentemente tamponato un altro mezzo si dava alla fuga. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma proprio gli anziani coinvolti nell’incidente che fornivano ai carabinieri della stazione di Napola, intervenuti tempestivamente, un particolare rivelatosi determinante. I coniugi infatti, dopo aver fornito i dettagli sull’avvenimento, consegnavano anche la targa anteriore dell’auto che li aveva poco prima tamponati, persa a seguito della collisione.

La ricerca

I carabinieri hanno anzitutto garantito l’assistenza e le cure del caso alle anziane vittime, che se la sono cavata con qualche giorno di prognosi e tanta paura. Nel frattempo la targa rinvenuta è stata sequestrata ed è cominciata la ricerca del pirata della strada. Ricerche che hanno interessato tutte le pattuglie in circuito sul territorio che in poco tempo sono riuscite a rintracciare l’auto nel territorio di Paceco. Il conducente, un uomo di 41 anni originario della Repubblica Ceca, era a bordo del mezzo come se nulla fosse successo.

Il rifiuto dell’alcoltest

Sottoposto a controllo, visto l’incidente che aveva provocato, i carabinieri hanno provato a procedere all’accertamento con etilometro dell’uomo che si rifiutava categoricamente. Questo gli ha fatto rimediare il massimo della sanzione, oltre che la denuncia anche per fuga ed omissione di soccorso a persone ferite in incidente stradale.