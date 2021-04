Le indagini del Commissariato

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina, a Catania, hanno indagato in stato di libertà i pregiudicati V. D. 41 anni e T.D. 33 anni, responsabili in concorso del reato di furto aggravato.

Il furto nella sala d’aspetto

I malviventi, in due distinte occasioni e precisamente il 2 febbraio e l’8 marzo, durante le ore notturne, si sono introdotti nella sala d’aspetto dell’ufficio ticket dell’Ospedale “Cannizzaro”, rubando due smart tv di 65 pollici adibite come monitor per consentire agli utenti di visualizzare le prenotazioni.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno avviato le indagini al fine di risalire agli autori del reato. Decisive per la risoluzione del caso le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno permesso agli investigatori d’individuare e riconoscere con certezza i due. Questi ultimi, giunti in entrambe le occasioni a bordo di una fiat Panda con la targa oscurata, dopo aver staccato i monitor dal loro alloggiamento, li riponevano all’interno del bagagliaio dell’autovettura dandosi alla fuga. Attraverso un accurato studio dei fotogrammi, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei due soggetti coinvolti e li hanno deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto in concorso.