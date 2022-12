I carabinieri della stazione di Aci Castello, in provincia di Catania, hanno arrestato per tentato furto in concorso tre persone: una coppia di catanesi di 37 e 39 anni e un 23enne, sempre originario del capoluogo etneo.

Hanno tentato la fuga

I militari, nella serata di ieri, passando in via Nazario Sauro, hanno notato i tre uomini che stavano armeggiando su un Aprilia Scarabeo. Questi ultimi, dopo essersi accorti della presenza dei militari, hanno subito tentato di fuggire, sia a piedi, sia a bordo di un’autovettura parcheggiata lì vicino. Il 39enne ed il 23enne, sono scappati su una Lancia Y10, mentre il terzo uomo, identificato in seguito, si è allontanato di corsa per le strade limitrofe.

Bloccati e arrestati

La fuga dei tre però è durata poco visto che soni stati raggiunti e bloccati dai carabinieri i quali, dopo averli posti in sicurezza, hanno verificato le condizioni del ciclomotore, accertandone la rottura del bloccasterzo e del cilindretto di avviamento. Inoltre è stata rinvenuta a terra, la catena d’acciaio utilizzata quale antifurto, tranciata chiaramente dalle tenaglie in metallo recuperate all’interno dell’automobile, unitamente ad altri strumenti da scasso. Lo scooter era stato rubato la sera precedente in una strada limitrofa a quella dove i tre sono stati individuati.

In due ai domiciliari e uno in carcere

I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, hanno sottoposto il 39enne ed il 23 enne agli arresti domiciliari, mentre il 37enne è stato associato alla casa circondariale di piazza Lanza.

Il furto e la fuga a Palermo

Ieri due giovani hanno rubato un’auto all’Arenella a Palermo. Il furto della Fiat Panda è stato segnalato alla sala operativa della polizia. Gli agenti hanno intercettato l’auto. Ne è nato un inseguimento che è durato diversi minuti in giro per la città. In via Papa Sergio la corsa è stata interrotta da una seconda volante che si è scontrata contro la vettura in fuga. I due giovani sono usciti e i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei due giovani un palermitano di 23 anni. Sono in corso le ricerche del complice.