L’ennesimo incidente nella via Galletti

Hanno rubato un’auto, ma la fuga è finita in una carambola tra auto e infine contro un palo. Protagonisti due ladri di automobili e che si è conclusa in via Galletti, nella zona di via Messina Marine. Una fuga, quella dei due giovani, che è durata poco.

L’auto che avevano rubato è finita contro un palo della luce e nell’urto sono state coinvolte altre due vetture, che erano parcheggiate a pochi metri di distanza e sono state danneggiate dall’urto. Non si ha ancora tracce dei giovani che hanno rubato l’auto: indagini da parte dei carabinieri.

L’incidente nella “strada della paura” nel palermitano, auto finisce contro palo e il conducente ne esce miracolato. Ennesimo incidente in via Galletti la strada che da via Messina Marine porta a Villabate.

I due ladri con l’auto prima è finito contro un palo e poi su altre tre vetture. Uno scontro violento che stavolta non ha provocato feriti. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità e i carabinieri. Il traffico nella zona è rimasto bloccato. In base ai primi accertamenti l’auto risulta rubata. Il furto era stato già denunciato prima c he avvenisse l’incidente.

Il boato e la carambola

Inizialmente sembrava l’ennesima tragedia su quella strada dove si verificano spesso incidenti stradali provocati dai Tir che vanno verso il porto di Palermo. Un forte boato poi la carambola. Alla fine dopo i primi soccorsi solo danni alle vetture e tanto spavento.

Ad ottobre altro pericoloso incidente

L’ultimo incidente sempre in questa arteria nell’ottobre scorso con un Tir uscito fuori strada che ha letteralmente finito per schiacciare un’auto. Anche in quel caso si parlò di una vera e propria tragedia sfiorata per il modo in cui si è ridotto il veicolo, in buona parte letteralmente accartocciato. Sul posto immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco anche per eventuali interventi tecnici considerato il modo in cui si era ridotta la vettura. Stando ai primi rilievi che furono effettuati sul luogo dell’incidente, pare che il conducente, per cause in via di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro l’auto che era posteggiata a bordo strada.

La strada pericolosa

La via Galletti è tristemente conosciuta perché spesso teatro di incidenti di questo tipo. Come quando un’autocisterna finì contro un’auto in sosta. Anche in questo caso il mezzo pesante finì fuori strada. La questione venne sollevata anche più volte nel corso della precedente legislatura in consiglio comunale. Secondo quanto si verifica spesso, la causa degli incidenti in questa strada p connessa all’alta velocità dei mezzi pesanti che la percorrono per raggiungere il porto di Palermo. Parliamo di un’arteria per cui è stata accertata la sua pericolosità.