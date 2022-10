Il mezzo pesante è uscito fuori strada in via Galletti a Palermo

Notte di paura a Palermo per un Tir uscito fuori strada che ha letteralmente finito per schiacciare un’auto. Un altro incidente si è verificato sempre nel capoluogo siciliano in via Leonardo da Vinci con tre feriti, anche se fortunatamente nessuno in pericolo di vita. Per quanto concerne il Tir si parla di una vera e propria tragedia sfiorata anche per il modo in cui si è ridotto il veicolo, in buona parte letteralmente accartocciato. E’ successo in via Galletti, nella strada che collega Villabate a Palermo che è molto transitata dai mezzi pesanti. Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo che si verifica proprio lungo questo arteria.

Nessun ferito

Sul posto immediato lì intervento di una squadra dei vigili del fuoco anche per eventuali interventi tecnici considerato il modo in cui si è ridotta la vettura. Al momento non si registrano feriti. Stando ai primi rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, pare che il conducente, per cause in via di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro l’auto che era posteggiata a bordo strada.

La strada pericolosa

La via Galletti è tristemente conosciuta perché spesso teatro di incidenti di questo tipo. Come quando un’autocisterna finì contro un’auto in sosta. Anche in questo caso il mezzo pesante finì fuori strada. La questione venne sollevata anche più volte nel corso della precedente legislatura in consiglio comunale. Secondo quanto si verifica spesso, la causa degli incidenti in questa strada p connessa all’alta velocità dei mezzi pesanti che la percorrono per raggiungere il porto di Palermo. Parliamo di un’arteria per cui è stata accertata la sua pericolosità.

Altro incidente in via da Vinci

Un altro incidente stradale si è verificato intorno alle 22 di ieri sera in via Leonardo da Vinci, a Palermo. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite. Due le auto coinvolte nello scontro, oltre ad un motorino. Una delle vetture, dopo l’incidente, non si è fermata e ha fatto perdere le proprie tracce. I feriti sono il conducente della moto e la ragazza che viaggiava dietro, e la donna alla guidava di una delle auto: una Fiat Panda. Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato i rilievi.