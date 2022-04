Una voragine si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 aprile, in via Leonardo da Vinci a Palermo e il caos intorno anche a Viale Regione siciliana impazzisce ulteriormente

La strada cede

Il manto stradale cede e la protezione civile ha chiuso la strada e deviato il traffico in via Beato Angelico. Il cedimento è avvenuto in un tratto dove transita anche il tram che al momento continua a circolare.

Atteso intervento di messa in sicurezza

Per oggi, venerdì santo, è atteso un previsto intervento di messa in sicurezza da parte degli operai dell’Amat. Bisognerà comprendere se l’intervento potrà essere di riparazione della strada o se le condizioni costringeranno solo a mettere in sicurezza.

Verifiche sui motivi del cedimento

Non è ancora chiaro cosa ha provocato il cedimento dell’asfalto. Una nuova grana per il traffico palermitano già caotico.

Traffico impazzito

Il traffico è impazzito già ieri sera ed è probabile un venerdì div era e propria passione. La giornata è già abbastanza difficile per il traffico per effetto delle tante processioni che si svolgono in città nel giorno del venerdì santo. La chiusura di una arteria importante nella zona a nord della città non potrà che incrementare caos e difficoltà

Il caos ormai continuo intorno a Viale Regione

Nonostante gli spiragli aperti dalla riapertura a due corsie di marcia sul ponte Corleone, la situazione relativa alla viabilità in viale Regione Siciliana continua a rimanere critica. A testimoniarlo sono le immagini riprese questa mattina su quello che dovrebbe essere il raccordo autostradale fra A19 e A29, all’altezza dello storico “tappo” presente nei pressi di via Principe di Paternò. Centottanta metri di cantiere che, da novembre 2020, stanno causando diversi disagi alla mobilità cittadina e non solo.

La situazione in viale Regione

Già dalle prime ore della mattina, il traffico su viale Regione Siciliana risulta intenso. Ciò complice la presenza di mezzi pesanti che, a causa dello sbarramento, sono costretti a spostarsi sulla bretella laterale in corrispondenza della strettoia presente poco prima del cantiere. Un tratto di strada sbarrato dai new jersey in cemento armato sui quali è stato rappresentata la scritta “cantiere della vergogna“, proprio a sottolineare i ritardi che si sono generati all’epoca dellla prima fase dei lavori.