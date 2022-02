Intervento della polizia stradale

Tir furori strada e tamponamenti. L’autostrada Palermo Catania nella zona di Scillato è bloccata a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un Tir e un tamponamento tra tre auto. E’ successo tutto questa mattina.

Il grosso mezzo è uscito fuori strada. L’automobilista che sopraggiungeva si è fermato ed è stato tamponato da altre auto che arrivavano da dietro. Quattro i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale che dovranno stabilire le responsabilità.

Il camionista il più grave è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese.

Incidente sulla Palermo Agrigento

Frontale fra due auto sulla Palermo-Agrigento. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo la strada che collega Misilmeri e Villabate. A scontarsi una Mitsubishi guidata da un trentenne e una Lancia Y con a bordo un uomo e la figlia.

Per cause ancora da accertare, forse per una manovra di sorpasso tentata da uno degli automobilisti, i due mezzi sono entrati in contatto provocando il violento impatto.

L'incidente sulla Palermo Mazara del Vallo Sei auto coinvolte e tre feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. E' il bilancio di due incidenti avvenuti sulla Palermo-Mazara. Il primo nella carreggiata in direzione Trapani, nel tratto fra Terrasini e Montelepre. Due i mezzi coinvolti: una Jeep Compass con tre persone a bordo – tutte illese – e una Range Rover, guidata da un quarantenne, che si è ribaltata al termine di una violenta carambola. L'uomo, estratto dall'auto dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118 e portato all'ospedale di Partinico per accertamenti. Da chiarire la dinamica. L'incidente di Montelepre non è però l'unico registrato ieri sull'A29. Il traffico in direzione Palermo è stato messo a dura prova da un tamponamento fra quattro auto avvenuto intorno alle 19 all'altezza di Tommaso Natale. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri di una delle macchine coinvolte, ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Gli interventi e la viabilità sono stati gestiti e coordinati dagli agenti del compartimento di polizia stradale di Palermo con il supporto del personale dell'Anas.