sul tratto tra avola e noto

E’ di tre feriti, di cui uno grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14, 30, sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto tra Avola e Noto.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, una macchina, una Alfa Giulietta, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha centrato da dietro un altro veicolo, una Maserati.

Le condizioni delle vittime

Ad avere la peggio è stato il conducente della prima auto, L.G., 43 anni, residente a Melilli, nel Siracusano, che è stato trasferito in ospedale. E’ in gravi condizioni, i medici si sono riservati la prognosi. Stanno meglio i due che si trovavano a bordo della Maserati, un 76enne di Comiso, P.S. e un 50enne di Vittoria, P.A., entrambi trasferiti al Di Maria, di Avola.

Sono state già avviate le indagini per ricostruire, con esattezza, quanto avvenuto, molto dipenderà, comunque, dal 43enne, nella speranza che possa riprendersi dai traumi subiti. Frattanto, saranno sentiti gli altri 2 testimoni. Ma ci sono anche le telecamere che potrebbero consentire agli inquirenti di avere un quadro più chiaro della situazione ed individuare le responsabilità anche se qualche idea gli agenti della Polizia stradale ce l’hanno.

Incidente nel Trapanese

Un uomo di Alcamo, nel Trapanese, è stato denunciato perché alla guida in stato di ebbrezza e per aver provocato lesioni ad un’intera famiglia, tra cui a due bambini di 1 e 3 anni. Nessuno, per fortuna, ha riportato lesioni tali da essere in pericolo di vita.

Positivo all’alcoltest

Il conducente della Fiat Punto è risultato positivo ai controlli alcool-droga con tasso alcolemico di molto superiore ai limiti di legge. Adesso nei suoi confronti i caschi bianchi stanno procedendo alla denuncia alla Procura per guida in stato di alterazione. Sarà da valutare invece la prognosi della famiglia calatafimese per un’eventuale seconda notizia di reato per lesioni gravi.