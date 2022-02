Incidente stradale di Natale a Niscemi, muore il quarto ragazzo

Redazione di

04/02/2022

È morto oggi, dopo oltre un mese di agonia, Antonino Camagna il diciassettenne nisseno che la notte di Natale era rimasto vittima di un incidente insieme ad altri tre suoi amici tutti deceduti sul colpo. Il giovane, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, è deceduto questo pomeriggio. Trauma cranico troppo grave Troppo grave il trauma cranico riportato e i conseguenti danni celebrali. I quattro giovanissimi, che stavano raggiungendo degli amici per festeggiare il Natale, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando sono usciti fuori strada. I nomi delle vittime Nell’incidente autonomo, avvenuto alle porte di Niscemi, sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, erano morti Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni e Alessandro Cirrone, 16 anni. L’incidente La Citroen C3 era guidata dal ventenne e, per causa da accertare, è uscita fuori strada. Il ragazzo ha perso il controllo schiantandosi contro un muro e l’auto è andata completamente distrutta. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma per i tre ragazzi non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia. Non è escluso che a provocare l’incidente sia stata l’alta velocita. L’incidente si è verificato intorno alle 3. Il ragazzo di 17 anni -Antonino Camagna – era rimasto ferito gravemente e fu trasferito prima all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela e poi in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta. Dopo il coma farmacologico e oggi la morte. Una tragedia che ha scosso la provincia di Caltanissetta. Il sindaco: “Siamo sconvolti” A Niscemi la notizia della morte dei ragazzi ha sconvolto tutti a Natale. “Per noi tutti doveva essere un giorno di festa e invece la nostra comunità è stata colpita da un profondo dolore – aveva detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti – . Una tragedia che ha sconvolto tre famiglie. Questa mattina ho visto il dolore immenso dei genitori, dei familiari, degli amici. A loro voglio esprimere tutta la mia vicinanza e annunciare che disporrò il lutto cittadino nel giorno dei funerali non appena ci sarà comunicata la data”. Adesso il nuovo dolore, con la quarta vittima.

