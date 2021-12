Tra giovani morti e un quarto ferito in modo grave in un drammatico scontro nella mattina di Natale nella Sicilia centrale. E’ pesantissimo il bilancio della tragedia di Natale sulle strade siciliane.

La tragedia di Natale a Niscemi

Teatro della tragedia di Natale questa volta è il territorio della cittadini di Niscemi in provincia di Caltanissetta. Sono tre le giovanissime vite spezzate.

Tre morti fra 18 e 20 anni

Tre ragazzi, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, sono morti nell’incidente che si è verificato all’inizio della strada provinciale 11 in contrada “Due trazzere”. L’auto sulla quale viaggiavano, una Citroen, è finita fuori strada e si è poi schiantata contro un pilastro. Ancora da accertare le cause del drammatico scontro

Inutili i soccorsi per i tre, ferita una quarta persona

Sul posto sono arrivati i soccorsi ma i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte dei tre. Un quarto giovane, però, era ancora vivo. Subito soccorso il quarto giovane è immediatamente apparso in gravissime condizioni. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Trasportato in elisoccorso a Palermo

Le gravi condizioni ni cui si trova il ferito ne hanno suggerito il trasferimento immediato, in elisoccorso, a Palermo dove probabilmente sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

Natale funestato anche da un’altra tragedia in Sicilia

Un’altra tragedia si è consumata a Ragusa dove un uomo di 60 anni si è tolto la vita lanciandosi dal ponte di via Roma. La vittima, nella giornata di ieri, aveva deciso di porre fine alla sua vita ma non si conoscono ancora le ragioni per cui si è suicidato.

Molto dipenderà dalla testimonianza dei familiari e delle persone a lui più vicine, fatto sta che ad accorgersi del suo corpo è stato un passante, il quale ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

(foto archivio)