Aveva 86 anni

È stato trovato morto questa mattina Giuseppe Alario, l’anziano di Niscemi (CL) scomparso giovedì scorso. Durante l’attività di sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Catania è stato individuato il corpo in aperta campagna, a Niscemi, a qualche chilometro dal terreno di proprietà dell’uomo che era uscito da casa proprio per andare nel suo podere.

Le ricerche

In questi giorni oltre 50 persone tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, esercito, unità cinofile e volontari hanno scandagliato l’intero territorio di Niscemi. L’area del ritrovamento è particolarmente impervia.

Giallo sul decesso

Ignote ancora le cause del decesso dell’anziano di 86 anni. Giuseppe Alario era scomparso giovedì 7 ottobre, dopo essere uscito da casa per recarsi in un terreno di sua proprietà in contrada Bonaffini. L’uomo non ha fatto più rientro per il pranzo e da allora si era persa ogni traccia. Al momento della scomparsa indossava gli occhiali, pantaloni di una tuta blu, un maglione scuro e ciabatte. Era uscito senza documento di riconoscimento e senza soldi.

La scomparsa

I familiari avevano presentato una denuncia in commissariato e da quel momento è scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura. Il cadavere dell’anziano, di corporatura esile, alto intorno al metro e cinquanta, stempiato e brizzolato, è stato ritrovato in una zona particolarmente impervia. Indagano le forze dell’ordine.