salatissima sanzione

Guida l’auto ma è ubriaco

Una denuncia dei carabinieri di Floridia

Rischia revoca della patente

I Carabinieri della Tenenza di Floridia (SR) hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un floridiano di trentadue anni.

Il comportamento sospetto

Erano da poco passate le undici di sera quando l’autosu cui l’uomo viaggiava è stata fermata dai militari che stavano effettuando un posto di controllo lungo le vie di Floridia. I Carabinieri, osservato il comportamento dell’uomo, hanno avuto la percezione che potesse essere in stato di ebbrezza alcolica e per questo motivo lo hanno sottoposto all’alcoltest, utilizzando l’etilometrico in dotazione.

Positivo all’alcol test

L’esito del test è risultato positivo, poiché il conducente presentava un tasso alcolemico di 1,33 g/l, di gran lunga superiore a quello tollerato dalla legge, che prevede tra l’altro, sulla base della misura, tre diverse fasce di gravità: la prima, da 0,50 fino a 0.8 g/l, è punita con una sanzione amministrativa, ma le successive due, fino a 1,5 g/l e superiori, integrano addirittura fattispecie penali e pesanti sanzioni amministrative accessorie.

Scatta la revoca della patente

Oltretutto, da successivi accertamenti è emerso che l’uomo stava anche guidando irregolarmente, poiché in altre circostanze la patente di guida gli era stata ritirata qualche tempo prima. Per tutti questi motivi l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per il reato di guida in stato di ebbrezza e gli è stata applicata una salatissima sanzione amministrativa, che non gli consentirà di riottenere la patente per molto tempo. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.