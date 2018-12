l'uomo aveva un tasso alcolemico elevatissimo

Sfrecciava ad alta velocità sulla A20, sbandando vistosamente e zigzagando tra le auto in corsa nel tratto autostradale tra Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto, direzione Messina.

Ad intercettarlo e fermarne la corsa nei pressi dei caselli autostradali di Barcellona P.G., sono stati i poliziotti del locale Distaccamento della Polizia Stradale, allertati dalla sala operativa e subito intervenuti.

L’uomo, soggetto già noto alle forze di polizia, era palesemente ubriaco. Sceso dall’auto non riusciva a reggersi in piedi. I successivi accertamenti hanno confermato lo stato di alterazione psico-fisica evidenziando un tasso alcolemico elevatissimo.

Si è pertanto proceduto alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e al ritiro della patente di guida. L’auto su cui viaggiava è stata consegnata ad altra persona.