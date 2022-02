Ha invaso la corsia opposta ed ha provocato un frontale

E’ stato denunciato perché alla guida in stato di ebbrezza e per aver provocato lesioni ad un’intera famiglia, tra cui a due bambini di 1 e 3 anni. Unica consolazione è che nell’incidente frontale avvenuto ieri sera ad Alcamo, nel trapanese, nessuno ha riportato lesioni tali da essere in pericolo di vita. Ma davvero le conseguenze potevano essere letali per la dinamica dei fatti. Ci saranno strascichi giudiziari per un alcamese di 37 anni, alla guida di una delle due auto rimaste coinvolte. Era sotto gli effetti dei fumi dell’alcol.

L’incidente

La collisione è avvenuta poco prima delle 20 di ieri sulla statale 119, in territorio di Alcamo, nella strada che si collega a Gibellina. Si è subito temuto il peggio perché l’impatto è stato molto violento. A scontrarsi la Fiat Punto guidata dal 37enne e una Fiat 500 al cui interno vi era un’intera famiglia di Calatafimi, marito, moglie e i due figli di 1 e 3 anni. Tutti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. Nessuno di loro è in pericolo di vita ma hanno riportato varie lesioni.

La ricostruzione dei fatti

Ad essere intervenuti sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto ad estrarre il conducente della Fiat Punto dalle lamiere contorte dell’auto. Diverse le ambulanze che sono giunte sul luogo dell’incidente per trasportare i 5 feriti al nosocomio. Stando alla prima ricostruzione dei fatti pare che la Fiat Punto, all’altezza di una curva, abbia invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro l’altra utilitaria che procedeva in direzione opposta

Positivo all’alcoltest

Il conducente della Fiat Punto è risultato positivo ai controlli alcool-droga con tasso alcolemico di molto superiore ai limiti di legge. Adesso nei suoi confronti i caschi bianchi stanno procedendo alla denuncia alla Procura per guida in stato di alterazione. Sarà da valutare invece la prognosi della famiglia calatafimese per un’eventuale seconda notizia di reato per lesioni gravi.