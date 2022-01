Incastrati dalle immagini di videosorveglianza

Sono stati individuati i responsabili dei danneggiamenti avvenuti a Capaci all’inizio dell’anno. Grazie alle immagini di videosorveglianza due giovani di 30 e 35 anni sono stati denunciati dalla polizia municipale che ha condotto le indagini.

Il sindaco Puccio “Gli autori sono stati individuati tempestivamente”

“Il nuovo anno non si era presentato sotto i migliori auspici, dal momento che proprio nella notte di Capodanno, era stato consumato uno spiacevole e odioso atto vandalico proprio nel cuore del paese, in Corso Domenico Sommariva, in prossimità di alcune attività commerciali, in un luogo peraltro poco distante dalla Chiesa di San Rocco – dice il sindaco Pietro Puccio – Adesso possiamo finalmente comunicare alla Capaci pulita, alla Capaci perbene, che gli autori del misfatto sono stati tempestivamente individuati, grazie alla sinergica collaborazione degli agenti della Polizia Municipale e dei militari della locale stazione dei carabinieri, ai cui comandanti va il nostro profondo e sentito ringraziamento, che va esteso ovviamente anche a tutti i componenti dei due corpi in divisa”.

Gruppetto più numeroso, due identificati

Il gruppetto era più numeroso, ma due sono stati identificati. “Per gli squallidi autori del misfatto è scattato ovviamente il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria – aggiunge il sindaco – ed a noi non resta che attendere adesso fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso, mentre la nostra intima soddisfazione per l’efficace e repentina conclusione positiva delle indagini rimane inevitabilmente offuscata dall’amara constatazione che alcuni giovani, in una notte di follia, abbiano potuto concludere la loro notte brava sfregiando il patrimonio pubblico, arrecando un grave danno alla comunità ed anche a loro stessi, che dovranno adesso subirne le inevitabili conseguenze”.