Un uomo è morto all’ospedale di Caltanissetta dopo un incidente stradale avvenuto tra la sua bicicletta e un’automobile. Donati i suoi organi al San’Elia.

La tragedia e il gesto di altruismo

Prelievo d’organi la notte scorsa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio era ricoverato in Rianimazione a seguito di un incidente con un’auto. L’uomo, era arrivato in condizioni critiche per una grave emorragia cerebrale, poi le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è deceduto.

Altre vite salvate

Un’equipe dell‘Ismett di Palermo è arrivata al reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta per eseguire l’espianto di fegato e reni. A coordinare l’intervento il referente locale del Centro Regionale Trapianti, la dottoressa Rosalba Parla, affiancata dal caposala Giuseppe Difrancesco. Foresta ancora una volta ha ringraziato i familiari del donatore: “Ringrazio i parenti per l’altruismo dimostrato. Grazie a questi organi altre vite potranno essere salvate”.

Aumentano in Sicilia le donazioni di organi

Uno spot per ricordare e riaffermare l’importanza di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi. Un invito alla generosità che fa intrecciare storie di dolore e di speranza. Questo è l’inviato de “Le Iene” Gaetano Pecoraro è il protagonista della campagna di fine anno del Crt Sicilia che riprende lo slogan della campagna nazionale “Donare è una scelta naturale” promossa dal ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti.

Lo spot girato al Crt

“Qui al Centro Regionale Trapianti della Sicilia – dice la ‘Iena’ palermitana nello spot girato al Crt – si incrociano storie di dolore e di speranza, e gli operatori del Coordinamento operativo lottano contro il tempo per salvare le tante vite in attesa di trapianto. La donazione di organi è una scelta naturale e un ‘Si’ può fare la differenza. Ricordati di firmare la tua dichiarazione di volontà”. Nel video, accanto a Pecoraro, compaiono il coordinatore regionale del Crt, Giorgio Battaglia, e la responsabile del coordinamento operativo, Bruna Piazza.