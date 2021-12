La campagna di fine anno

Uno spot per ricordare e riaffermare l’importanza di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi. Un invito alla generosità che fa intrecciare storie di dolore e di speranza. Questo è l’inviato de “Le Iene” Gaetano Pecoraro è il protagonista della campagna di fine anno del Crt Sicilia che riprende lo slogan della campagna nazionale “Donare è una scelta naturale” promossa dal ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti.

Lo spot girato al Crt

“Qui al Centro Regionale Trapianti della Sicilia – dice la ‘Iena’ palermitana nello spot girato al Crt – si incrociano storie di dolore e di speranza, e gli operatori del Coordinamento operativo lottano contro il tempo per salvare le tante vite in attesa di trapianto. La donazione di organi è una scelta naturale e un ‘Si’ può fare la differenza. Ricordati di firmare la tua dichiarazione di volontà”.

Nel video, accanto a Pecoraro, compaiono il coordinatore regionale del Crt, Giorgio Battaglia, e la responsabile del coordinamento operativo, Bruna Piazza.

Battaglia “Continuare a promuovere cultura della donazione”

Battaglia commenta: “Innanzitutto ringrazio Gaetano Pecoraro per la sensibilità e il sostegno al Crt. I buoni risultati raggiunti quest’anno, che presenteremo nelle prossime settimane, testimoniano la necessità di continuare a promuovere la cultura della donazione con campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini”.

Donazioni in aumento in Sicilia

Ad inizio novembre i dati del Centro Regionale Trapianti hanno evidenziato un aumento dei “SI” alla donazione degli organi e contestuale calo delle opposizioni. Superata la fase acuta vissuta nelle rianimazioni a causa della pandemia, l’attività di donazione e trapianto di organi in Sicilia continua a crescere.

I dati dal 1 gennaio al 31 ottobre mostrano, infatti, un incremento dei consensi del 12 per cento rispetto all’anno precedente e una diminuzione del 10 per cento del tasso di opposizione. Dalle rianimazioni dell’isola sono stati segnalati 120 potenziali donatori (ovvero possibili candidati al prelievo degli organi), di cui 57 effettivi, mentre sono state 47 le opposizioni alla donazione espresse dai familiari di pazienti in morte cerebrale.

Gli ospedali siciliani con maggiore numero di donazioni

Gli ospedali con maggiore numero di donazioni sono il Policlinico di Messina (19 segnalati), l’ARNAS Civico di Palermo (12), Villa Sofia Cervello (12), il presidio ospedaliero di Agrigento e l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania (9 segnalazioni).