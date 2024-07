Ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti di Catania sono intervenuti presso il parcheggio di un noto supermercato in via Luigi Sturzo, dove era stato segnalato un tentativo di furto ai danni di uno scooter in sosta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno colto in flagrante due uomini, un 43enne catanese e un 42enne di nazionalità marocchina che stavano armeggiando attorno ad un motorino parcheggiato, con l’intento di rubarlo.

Fuga e inseguimento

Alla vista degli agenti, i due hanno tentato la fuga insieme ad un terzo complice, quest’ultimo riuscito a dileguarsi a piedi tra le strade adiacenti. Il 43enne e il 42enne sono invece saliti a bordo dello scooter rubato, dandosi alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento per le vie della città, durato solo pochi minuti a causa di una brusca frenata del conducente del mezzo, che ha perso il controllo e si è schiantato contro alcune barriere in ferro nei pressi di un altro parcheggio.

Intervento del 118 e accertamenti

I due uomini sono caduti rovinosamente a terra, riportando diverse escoriazioni. Gli agenti hanno quindi allertato il 118 che è prontamente intervenuto con due ambulanze per trasportare i feriti al pronto soccorso. Nel frattempo i poliziotti hanno controllato lo scooter incidentato, notando evidenti segni di effrazione e manomissione del blocco di accensione. In un primo momento il mezzo non risultava oggetto di denuncia di furto, finché non è stata rintracciata telefonicamente la proprietaria, ignara fino a quel momento del furto del proprio veicolo.

Denunce e violazione delle misure cautelari

I due uomini, una volta identificati e medicati in ospedale, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che il 42enne marocchino era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6. Per lui è scattata quindi anche la denuncia per la violazione delle prescrizioni della misura.

Like this: Like Loading...