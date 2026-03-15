L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ha permesso di bloccare un pregiudicato catanese di 43 anni, sorpreso a rubare la merce da un furgone per le consegne nel pieno centro cittadino.

L’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, è stato intercettato mentre tentava di dileguarsi tra la folla.

Il fatto è avvenuto lungo la via Etnea, all’altezza dell’incrocio con via Pacini. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato il 43enne mentre armeggiava con fare sospetto vicino al portellone laterale di un furgone accostato al margine della carreggiata. Il corriere, ignaro di quanto stesse accadendo, si era allontanato momentaneamente dal mezzo per consegnare alcuni plichi nelle vicinanze, lasciando il veicolo vulnerabile per pochi istanti.

Sfruttando l’occasione, il malvivente era riuscito ad “alleggerire” il carico di due pacchi, pronti per essere portati via in sella a una bicicletta. La scena non è però sfuggita ai Carabinieri che, intuita immediatamente la natura dell’azione, hanno sbarrato la strada all’uomo prima che potesse far perdere le proprie tracce pedalando tra i passanti. Una volta fermato, il soggetto è stato identificato come un individuo gravato da numerosi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio.

Al suo ritorno al furgone, l’addetto alle consegne ha assistito sbigottito alla scena, ringraziando i militari per il recupero della merce e riferendo che non si trattava del primo episodio di questo genere subito durante il turno di lavoro. I due pacchi, perfettamente integri, sono stati immediatamente restituiti al legittimo possessore per completare il giro di consegne.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L’autorità giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a un’eventuale condanna definitiva, ha convalidato il provvedimento restrittivo.