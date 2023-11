Ladri in azione durante un loro show

Il trio comico palermitano “I Respinti” vittima del furto dei loro vestiti di scena. E’ accaduto a Catania e adesso si affidano ad un appello sui social per essere aiutati a ritrovare i loro “ferri del mestiere”. Il furto è avvenuto durante un loro show Live Show Comer Sud, negli studi televisivi di Catania. Infatti era in corso lo spettacolo condotto da Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, che va in diretta Tv su Video Regione (canale 14) ogni lunedì e martedì. Qualcuno ha forzato la loro auto ed ha portato via le valigie che si trovavano al loro interno.

L’appello

“Questa notte a Catania –si legge in un appello del trio sulla loro pagina facebook – ci hanno rubato le valigie all’interno dell’ auto parcheggiata al teatro ‘Le ciminiere’ in piazzale Asia dopo le riprese di live show. Dentro ci sono o nostri vestiti di scena, compresa la parrucca di Gianni. Cose di un valore affettivo inestimabile per noi. Amici catanesi aiutateci a ritrovarle”.

Il trio

Il trio comico “I Respinti” è composto da Piero Salerno, Rosario Alagna e Dario Terzo. Nasce nel settembre del 2013, loro punto di forza è il tempo comico, dettato dalle differenti capacità artistiche, che si amalgamano in un perfetto meccanismo in cui si alternano i ruoli di spalla, comico e personaggio. Per loro l’esordio nella tv nazionale grazie al programma di “Italia’s got talent”, in onda su Sky Uno e Tv8. Al loro esordio sul grande schermo quattro giudizi positivi da parte dei giudici e l’ovazione del pubblico con lo sketch delle “Carte Siciliane”.

Un successo dietro l’altro

L’anno successivo hanno partecipato al programma “Eccezionale Veramente” su La7 arrivando alle semifinali. Tra il 2017 ed il 2019 fanno parte del cast fisso dei programmi “Sicilia Cabaret” e “Insieme Show” su Antenna Sicilia. La loro forza è stata quella di creare diversi personaggi e sketch di successo tra i quali: I re delle carte siciliane, Gianni Lattore, Piero Dance e il loro manager “Ca sugnu”, Gabriel Sgracco, Guido La Guida Turistica ed il colonnello del meteo. Nell’estate del 2018 e del 2019 la trasmissione “Sicilia Cabaret” fa il suo esordio su Rai 2. Nel 2019 sono anche entrati a far parte del cast di “Made in Sud”, con uno dei personaggi più amati e popolari dell’edizione “Gianni Lattore”. Per loro anche importanti presenze cinematografiche.

