La scelta non è stata fatta e le notizie di stampa che parlano di un capodanno in diretta dalla sicilia sulle reti Mediaset non è confermata. Così come non è certo che sia piazza Duomo a Catania il fulcro della notte che saluta l’anno vecchio per accogliere quello nuovo.

Avviso pubblico ancora aperto

“In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, Palazzo d’Orleans chiarisce che la Regione ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori televisivi per l’organizzazione e la messa in onda di un evento per il Capodanno 2025. La Regione non ha individuato alcuna città per ospitare la manifestazione, lasciando alle tv il compito di proporre progetti che includano anche la scelta della località, sulla base delle specifiche esigenze televisive” si legge in una nota di Palazzo d’Orleans.

C’è ancora tempo fino alla prossima settimana

“L’avviso, che è ancora aperto e scadrà la prossima settimana, prevede infatti che siano le stesse emittenti televisive a presentare le proprie proposte, comprendenti esibizioni artistiche in linea con i tradizionali spettacoli dell’ultimo giorno dell’anno” conclude la nota.

Catania in pol position

Catania, però, è data come già vincente e si prepara ad essere il cuore pulsante del Capodanno Mediaset. Canale 5 trasmetterà in diretta dalla suggestiva Piazza Duomo, che per l’occasione verrà trasformata in un palcoscenico all’aperto pronto ad ospitare artisti e un pubblico numeroso. L’evento promette una notte indimenticabile ai piedi dell’Etna, grazie anche all’investimento di 2 milioni di euro da parte del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Federica Panicucci e i talenti di “Amici” protagonisti dello show

Alla conduzione della serata troveremo Federica Panicucci, volto noto di Canale 5, ormai presenza fissa per la notte di San Silvestro. Anche se i nomi dei cantanti che si esibiranno rimangono ancora avvolti nel mistero, è quasi certa la partecipazione di alcuni talenti provenienti dalla fucina di “Amici”, il celebre programma di Maria De Filippi. Un’ulteriore conferma dell’impegno di Mediaset nel valorizzare i giovani artisti emergenti.

Capodanno in Sicilia: un tripudio di musica e festeggiamenti

Il Capodanno in Sicilia si preannuncia ricco di eventi. Oltre a Catania, anche altre città siciliane ospiteranno grandi concerti. A Palermo si esibirà Biagio Antonacci, mentre a Messina il palco sarà di Laura Pausini e RDS.

Catania, una città che brilla: Natale e Capodanno immersi nella magia

Catania non si limita a festeggiare solo l’arrivo del nuovo anno. Già da diverse settimane la città è immersa nell’atmosfera natalizia, grazie a mercatini, luminarie e numerosi eventi che animano le strade e le piazze. L’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla musica del gruppo “Pizzifolk” in abiti da Babbo Natale, ha segnato l’inizio ufficiale delle festività. Un’incantevole illuminazione scenografica avvolge Palazzo degli Elefanti, creando una magica atmosfera natalizia. I tradizionali mercatini di Natale, con le loro caratteristiche casette di legno, riempiono le vie del centro storico fino al 28 dicembre, offrendo un’ampia varietà di prodotti artigianali e idee regalo. Le luci che adornano via Etnea, piazza Mazzini, piazza Federico di Svevia e molte altre strade cittadine, contribuiscono a rendere Catania un luogo incantevole durante le festività, grazie anche ai fondi derivanti dalla tassa di soggiorno turistico e al contributo degli sponsor.