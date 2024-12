Dopo un’accesa selezione che ha visto competere artisti del calibro di Rose Villain, J-Ax, Albano e Nina Zilli, il Comune di Palermo ha ufficialmente annunciato Biagio Antonacci come protagonista del concertone di Capodanno in Piazza Ruggero Settimo. Un ritorno atteso da ben 25 anni per l’artista milanese, assente dalla scena palermitana da lungo tempo. Il nome di Antonacci era già circolato lo scorso anno tra i papabili per il Capodanno, quando poi la scelta ricadde su Elodie. Quest’anno, la proposta che lo vedeva protagonista ha finalmente avuto la meglio, con grande entusiasmo dei fan.

Mario Incudine aprirà la serata, Radio Italia in diretta nazionale

L’evento, intitolato “Tutti a Palermo”, prenderà il via intorno alle 21 con l’esibizione di Mario Incudine e la sua band, che scalderanno il pubblico con il loro repertorio prima dell’attesissimo concerto di Biagio Antonacci. A seguire, il nuovo anno sarà salutato con un dj set di remix dance della migliore musica italiana. Radio Italia, network nazionale simbolo della musica italiana, trasmetterà l’evento in diretta. A condurre la serata dal palco, le voci di Paoletta e Mauro Marino, noti dj e speaker dell’emittente.

Un palco ricco di successi trentennali e nuovi brani

Biagio Antonacci, accompagnato dalla sua band, ripercorrerà i più grandi successi della sua trentennale carriera, i brani che hanno segnato la storia della musica pop italiana. Non mancheranno, naturalmente, i singoli estratti dal suo ultimo album “L’inizio”. L’artista si prepara a infiammare Piazza Ruggero Settimo e a regalare ai palermitani una notte indimenticabile.

Scartate le proposte di altre agenzie di management

La scelta del Comune di Palermo è ricaduta su Biagio Antonacci dopo aver valutato diverse proposte, tra cui quelle di Giuseppe Rapisarda management di Acireale, Marcello Cannizzo agency di Ragusa e la partnership tra Mca group e Pulp entertainment. Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Giampiero Cannella hanno ufficializzato la notizia durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie e di Capodanno 2025.

500 mila euro per il concerto, albero di Natale e iniziative in città

Per il concerto di Capodanno, il Comune ha stanziato 500 mila euro, provenienti dal bilancio comunale e dalla tassa di soggiorno. In contemporanea, sono state avviate diverse iniziative in centro città, promosse da associazioni di categoria, artigiani e privati. Tra queste, la Cittadella dell’Artigianato di Confartigianato in via Magliocco, con trenta postazioni, villaggio gastronomico, laboratori per bambini, eventi e show cooking. A piazza Bellini, un mercato artigianale e un piccolo villaggio alimentare. In piazzale Ungheria, la Cittadella del Natale di Artigianando. L’albero di Natale al Politeama, alto 18 metri e costato 40 mila euro, finanziato da Comune e Regione, è stato acceso con un’esibizione musicale del Teatro Massimo. Infine, alla Fiera del Mediterraneo, nel padiglione 20, è stato allestito il villaggio di Natale più grande d’Italia dopo quello di Milano

