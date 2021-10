Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Inferno di fuoco all’alba di oggi lungo l’autostrada A18 in direzione di Catania, all’altezza dello svincolo per Giarre. Ad andare a fuoco una bisarca caricata al massimo con ben 9 veicoli al suo interno. Il rogo è stato devastante ed ha aggredito non solo la bisarca stessa ma anche tutti i veicoli che si trovavano nel cassone. Inutili i tentativi di spegnimento che sono stati tempestivi da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state così aggressive che hanno incenerito tutti in pochissimi minuti.

La segnalazione alla sala operativa

La bisarca è un autocarro a due piani sovrapposti per il trasporto di autoveicoli dalle fabbriche alle filiali o alle concessionarie di vendita. E’ un mezzo che viene anche chiamato “cicogna”. L’allarme incendio è scattato intorno alle 6 di questa mattina. A ricevere la chiamata la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania che è stata allertata per l’incendio di questa bisarca.

Tutti i veicoli distrutti

L’autoarticolato trasportava 8 automobili ed un furgone, che sono stati distrutti dalle fiamme. Sono intervenute le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e di Catania Nord, oltre che due autobotti inviate dalla sede centrale. È intervenuta anche la polizia stradale e personale dell’Anas. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Si presume che a scatenare il rogo sia stato un corto circuito, da stabilire se partito dal mezzo pesante oppure da qualcuno dei veicoli che erano trasportati.

Operazione durata ore

I pompieri hanno spento le altissime lingue di fuoco nel più breve tempo possibile ma non è stata un’operazione per nulla facile. Ci sono volute ore per avere ragione delle fiamme alimentate dal carburante che si trovava all’interno di ogni singolo mezzo trasportato. Più che altro sai è lavorato per mettere tutto in sicurezza ed evitare possibili esplosioni considerato il gran numero di veicoli interessati dall’incendio e la loro vicinanza.