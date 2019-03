A Catania

Personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, di Riposto e del nucleo Nucleare biologico chimico e radiologico (Nbcr) di Catania è intervenuto a Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale, per l’incendio di un furgone officina che conteneva bombole di ossido di etilene e di acetilene.

Le fiamme sono divampate, per cause ancora in fase di accertamento, mentre si stavano eseguendo lavori di saldatura su strada. I pompieri sono ancora sul posto per i necessari accertamenti e per la messa in sicurezza del furgone e del sito