“È stata finalmente siglata la convenzione attuativa tra ANAS e Comune di Palermo per l’utilizzo dei 3,8 milioni di euro di finanziamento per la messa in sicurezza del ponte Oreto. Si partirà subito con la progettazione”. Ad annunciarlo è stato Adriano Varrica, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, nonché promotore del coinvolgimento di ANAS nella realizzazione degli interventi sui ponti Oreto e Corleone di Palermo e per la realizzazione dello svincolo Perpignano nel capoluogo siciliano.

La palla passa all’Anas

“Con la sigla della convenzione attuativa per la messa in sicurezza del ponte Oreto – afferma Varrica – si completa un percorso amministrativo che ho promosso oltre un anno fa e che ho costruito, in un rapporto di leale cooperazione istituzionale, con ANAS, Provveditorato alle opere pubbliche, col Sindaco di Palermo e col supporto del sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

La carenza di personale del Comune e l’urgenza degli interventi sui ponti Corleone ed Oreto e di realizzazione dello svincolo Perpignano – aggiunge il deputato Cinquestelle – mi hanno convinto a costruire un percorso di coinvolgimento di ANAS che oggi è divenuto realtà”.

Tempi ancora lunghi

Pochi giorni fa si è finalmente perfezionata la nomina del commissario nazionale dell’Anas, Matteo Castiglioni. Si attende ora un suo intervento su queste 3 opere: “Nei mesi passati – ricorda il parlamentare M5S – ho organizzato diversi incontri preparatori per il passaggio di consegne tra Comune e ANAS, adesso sarà possibile accelerare, procedendo subito con la progettazione.

I cittadini sono stanchi di annunci e non ho intenzione di prenderli in giro affermando che domani inizieranno i lavori, ma finalmente – conclude Varrica – esiste una prospettiva certa per queste infrastrutture fondamentali per Palermo: gli interventi attesi da decenni si realizzeranno”.

Almeno un altro anno

Dovrà passare almeno un altro anno per il via ai lavori al Ponte Oreto. Non si è ancora visto il via ai lavori urgenti sul Ponte Corleone, in condizioni precarie da quasi 20 anni. Né si hanno novità sulla gara degli Svincoli di via Perpignano (appalto da 34 milioni) la cui gara pubblicata a gennaio 2019 è ancora aperta, bloccata nel limbo della burocrazia lumaca.