per la messa in sicurezza ed il raddoppio

Ponte Corleone di Palermo, il ministero delle Infrastrutture nomina il commissario

Si tratta di Matteo Castiglioni dell’Anas

La soddisfazione del presidente del Consiglio comunale di Palermo che ringrazia Davide Faraone

Il deputato grillino Varrica parla anche della costruzione dello svincolo Perpignano

Il ministero delle Infrastrutture ha nominato Matteo Castiglioni, dell’Anas, commissario per il raddoppio e la messa in sicurezza del ponte Corleone di Palermo. Lo rende noto il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando.

“Valutazione fatta con esperti del settore”

“Questo – spiega Orlando – a conferma che la proposta da me lanciata nel gennaio di quest’anno con una nota ufficiale all’allora ministro De Micheli, era frutto di una approfondita valutazione fatta con esperti del settore.

Se oggi Palermo vede una prospettiva a breve termine per la risoluzione del problema, deve essere grata al senatore Davide Faraone, che ha seguito personalmente e coinvolto l’intera deputazione di Italia Viva, per l’inserimento dell’infrastruttura di Palermo nel DL semplificazioni, che ha consentito al ministro la nomina del commissario.

Formuleremo personalmente gli auguri di buon lavoro al commissario, in un incontro già programmato”.

Lo svincolo Perpignano

“Grazie al lavoro del Sottosegretario Giancarlo Cancelleri viene accolta la mia proposta, formalizzata anche con interpellanza parlamentare oltre tre mesi fa, di nominare un commissario governativo che non si occupasse esclusivamente della messa in sicurezza del Ponte Corleone, ma che seguisse in unica soluzione anche la costruzione delle bretelle laterali del ponte stesso e la realizzazione dello svincolo Perpignano”. Con queste parole il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica interviene sulla nomina del commissario per altre due opere strategiche per la mobilità di Palermo e della Sicilia Occidentale.

“Da oltre due anni siamo impegnati nel percorso di messa in sicurezza e completamento della circonvallazione di Palermo – spiega Varrica – Progetti attesi dalla città da decenni e mai realizzati. Il tavolo tecnico istituzionale da me promosso a partire dallo scorso ottobre con Anas, Provveditorato opere pubbliche e Comune di Palermo segna un altro fondamentale passo in avanti: dopo la convenzione quadro siglata a febbraio, il reperimento dei fondi per le analisi e la progettazione della messa in sicurezza del Ponte Corleone, otteniamo l’ampliamento del mandato commissariale che era inizialmente stato annunciato solo per l’intervento straordinario sul ponte, che avrebbe fatto venir meno la logica complessiva di risanamento della circonvallazione. Non c’è un istante da perdere per la definizione del provvedimento che adesso passerà dal Parlamento e per l’attuazione della convenzione che metterà subito ANAS nelle condizioni di operare. Siamo consapevoli che la città sarà soddisfatta solo quando la circonvallazione sarà sicura e percorribile senza gli ingorghi di questo periodo, il nostro contributo alla città è nel costruire soluzioni per affrontare e superare le sue problematiche storiche” ha concluso il deputato cinquestelle.