Oltre un'ora e mezza per passare il restringimento

Scatta il restringimento sul Ponte Corleone. Ora sulla strada che porta in autostrada passa una sola vettura. E in viale Regione Siciliana scoppia l’inferno.

Code lunghissime che iniziano nella zona di viale Leonardo da Vinci. Per riuscire a superare l’imbuito ci vogliono fino ad un’ora e mezzo.

Gli automobilisti per tutto il pomeriggio sono rimasti incolonnati senza trovare vie alternative.

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale dopo che nei mesi scorsi era stato consegnato dai vigili del fuoco una relazione sullo stato di pericolo del ponte ormai malconcio che consente ai palermitani di raggiungere la zona di Bonagia e poi l’autostrada Palermo Catania.

In assenza di vie alternative oggi si è registrato il caos non solo in viale Regione Siciliana, ma in tutta la zona tra la stazione e la via Oreto con gli automobilisti che cercavano di raggiunger e l’autostrada attraversando l’altro ponte proprio quello di via Oreto anche questo considerato a rischio e che necessita di manutenzioni.

Anche in questa infrastruttura il traffico pesante è stato ridotto. Al momento per i grossi Tir l’unica via d’uscita è quella di via Messina Marine dove il traffico è perennemente caotico.

Una situazione insostenibile che ha provocato la paralisi in tuta la zona orientale del capoluogo.