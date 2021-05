L'annuncio di Faraone

Davide Faraone annuncia l’arrivo del commissario per il Ponte Corleone

Grazie al decreto legge Semplificazioni

“Presto il traffico infernale nella circonvallazione sarà un brutto ricordo”

Commissari anche per tangenziale Gela, la Trapani-Mazara e l’occidentale Etnea

Chinnici “Ottima notizia per la nostra città”

Il ponte Corleone avrà un commissario grazie al decreto legge sulla semplificazione. Ne dà notizia Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva che annuncia in una nota: “Sono contento di poter comunicare ai cittadini palermitani che, come promesso, nel decreto legge sulla semplificazione sarà prevista la nomina del commissario per la messa in sicurezza ed il raddoppio del Ponte Corleone a Palermo”.

E continua: “Uno straordinario successo di Italia Viva – continua – ottenuto grazie all’incessante lavoro della senatrice Silvia Vono, del deputato Francesco Scoma, della presidente della commissione Trasporti alla Camera, Lella Paita, e della vice ministra Teresa Bellanova. Grazie anche al ministro Giovannini, che ha compreso che la messa in sicurezza del ponte e il raddoppio siano interventi indispensabili e non derogabili per la viabilità della città di Palermo”.

“Traffico infernale sarà un ricordo”

“Presto – sottolinea Faraone – l’infernale traffico nella circonvallazione e in tutta la città sarà soltanto un brutto ricordo”.

Nei giorni scorsi è scattato il restringimento del ponte che porta in autostrada. Passa una sola vettura. Evento che ha causato non pochi problemi agli automobilisti palermitani che hanno lamentato anche code lunghissime ed attese fino ad un’ora e mezza riuscire a superare l’imbuito.

Commissari non solo per il ponte Corleone

L’esponente di Italia Viva parla anche delle nomine di altri commissari per altre opere che da tempo aspettano. “Il lavoro di squadra ha portato grandi risultati per tutta la Sicilia. Con il decreto legge sulla semplificazione nomineremo i commissari non solo per la messa in sicurezza del ponte Corleone a Palermo e il suo raddoppio ma anche per altre opere come la tangenziale di Gela, la Trapani-Mazara, e l’occidentale etnea”.

“Dopo anni di ritardi – conclude Faraone – finalmente sblocchiamo tutto”.

“Accelerazione ad iter andato troppo a rilento”

Il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, sottolinea: “L’inserimento nel prossimo decreto per la semplificazione della nomina del commissario per i lavori di messa in sicurezza e raddoppio del ponte Corleone, a Palermo, è un’ottima notizia per la nostra città. Grazie all’iniziativa del presidente del Consiglio comunale di Palermo, Totò Orlando, e all’impegno del senatore Davide Faraone e dei parlamentari nazionali di Italia Viva, Palermo porterà a casa un risultato straordinario che consentirà di imprimere un’accelerazione a

un iter che è andato troppo a rilento, a danno dei palermitani”.

“Ottima notizia per i palermitani”

I neo-coordinatori di Italia dei Valori di Palermo, Giulia Noera e Toni Cosumati, hanno scritto su Facebook: “La notizia della nomina del Commissario Straordinario per i lavori del Ponte Corleone, comunicata dal Senatore Davide Faraone, è una ottima notizia per i palermitani che vedono, finalmente, uno spiraglio di luce nel tunnel della disastrosa situazione della viabilità cittadina.

L’impegno profuso dai parlamentari di Italia Viva, per la soluzione di alcuni dei problemi annosi di Palermo, è la risposta più eloquente e concreta a quanti hanno gridato al tradimento per la decisione, del nostro partito, di uscire dalla maggioranza al comune. Il vero tradimento, è stato, in questi anni il volere snobbare il ruolo che Italia Viva avrebbe potuto svolgere, a livello nazionale, a sostegno dell’azione di una amministrazione in evidente difficoltà. Questo risultato dimostra che non vi è bisogno di stare in maggioranza per occuparsi della città e dei suoi problemi”.