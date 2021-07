Previsto anche un accordo per il ponte Oreto

Siglato l’accordo quadro tra il Comune di Palermo e l’Anas per la manutenzione e la sistemazione del ponte Corleone. E’ il primo passo di una collaborazione tra i due enti che andrà avanti per lunghi anni per l’adeguamento complessivo di viale Regione Siciliana e del ponte Oreto.

Sarà infatti l’Ente delle Strade che avrà affidato la progettazione e la realizzazione per il ponte Corleone compresa la nuova realizzazione delle bretelle laterali, così come il sottopasso in via Perpignano. Tutte quelle opere che dovevano essere realizzate nella sindaca tura di Diego Cammarata e che sono naufragate per il fallimento della ditta che si era aggiudicato i lavori.

“E’ stato siglato il primo accordo che ne vedrà altri firmati nei prossimi giorni – dice l’assessore alle manutenzioni Maria Prestigiacomo – Prima il ponte Corleone, poi il ponte Oreto e il sottopasso di via Perpignano. Sono tutte opere importanti che saranno realizzate dall’Anas che ha una struttura di progettazione e di realizzazione delle opere che consentono dei tempi molto più veloci e rapidi.

Purtroppo per la realizzazione delle bretelle del ponte Corleone nel capitolo non c’erano più i fondi e quindi siamo stati costretti a richiedere un nuovo finanziamento”. Buone notizie anche per quanto riguarda due tappi che stanno creando diversi disagi a Palermo.

Per quanto riguarda via Montepellegrino i lavori dovrebbero essere ultimati entro fine luglio, mentre per quanto riguarda viale Regione Siciliana all’altezza del Lidl il tappo definitivamente dovrebbe saltare a settembre. “I lavori di via Montepellegrino saranno ultimati a fine luglio – dice l’assessore Prestigiacomo – Ormai sono in stato di avanzata realizzazione e presto sarà possibile completare la soletta. Per viale Regione Siciliana anche qui i lavori vanno avanti e a settembre apriremo il transito alle vetture”.