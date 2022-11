Dal 4 al 6 novembre oltre 300 ginnaste al PalaCatania

Catania capitale della ginnastica ritmica. Sbarca, infatti, nel capoluogo etneo il campionato italiano individuale di specialità Gold Junior e Senior. La kermesse tricolore è in programma al PalaCatania questo fine settimana da venerdì 4 a domenica 6 novembre.

La presentazione il 4 novembre, oltre 300 ginnaste in gara

L’evento sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza, in programma venerdì 4 novembre alle 10.30 nella Sala Stampa del PalaCatania di Corso Indipendenza che – come accennato – ospiterà le competizioni alle quali prenderanno parte oltre 300 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Interverranno, in rappresentanza del commissario Federico Portoghese, per il Comune di Catania il consigliere Grasso e per la Città Metropolitana di Catania Cinzia Torrisi, responsabile scientifica delle linee museali, scolastiche e sportive. Inoltre, per il Coni Sicilia sarà presente il vicepresidente Enzo Falzone e per la federazione Ginnastica d’Italia il consigliere federale Francesco Musso e il team manager Andrea Facci. Attesa anche la Dirigente Scolastica dell’Isis Duca degli Abruzzi Politecnico del Mare, Brigida Morsellino.

A Catania si assegnano i titoli di cerchio, clavette, nastro e palla

A Catania saranno assegnati i titoli italiani Junior e Senior Gold nelle specialità del cerchio, delle clavette, del nastro e della palla.

Il campionato, organizzato dalla Sssd Athletic Club su assegnazione della federazione Ginnastica d’Italia e con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania e del Coni Sicilia, coinvolgerà il mondo della ginnastica italiana e saranno in gara anche 17 “farfalle” della Sicilia, terra forte di una importante tradizione e di un movimento tra i più rilevanti del panorama nazionale.

Il pubblico delle grandi occasioni farà da cornice alla manifestazione e un fitto programma di gare sarà capace di regalare un vero spettacolo ai tanti appassionati che gratuitamente vorranno assistere alle competizioni.

Campionati italiani ginnastica ritmica, gli orari al PalaCatania

Questi gli orari di gara: