Uno di loro ha violato daspo dacur ed è stato denunciato

Prosegue l’attenzione della polizia nei quartieri del centro storico di Catania. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti delle moto volanti hanno eseguito mirati controlli connessi al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nello specifico, nelle giornate tra lunedì e mercoledì, personale dell’ufficio generale e soccorso pubblico, ha sanzionato 13 persone colte nell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

I servizi sono stati disimpegnati nelle zone del centro cittadino, quelle maggiormente interessate dal fenomeno. In particolare tre di loro sono stati sanzionati tra via Dusmet, largo Paisiello e piazza Manganelli.

Sono state sanzionate altre 10 persone tra piazza Federico di Svevia, via Dusmet, via Simeto, piazza Carlo Alberto, piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo e via Mulino Santa Lucia.

Il posteggiatore abusivo sanzionato in piazza Federico di Svevia, è stato, anche, denunciato in stato di libertà per violazione del provvedimento del Dacur, con il quale il questore gli ha inibito la frequentazione di quella piazza.

Sette denunce a Borgo Ognina a fine gennaio

A fine gennaio i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato, soprattutto, alla repressione degli illeciti, penali ed amministrativi, previsti in tema di circolazione stradale.

Durante il servizio sono state controllate 72 persone e 24 veicoli e sono stati denunciati sette parcheggiatori recidivi, soliti effettuare senza autorizzazione l’attività di guardiamacchine sulla pubblica via chiedendo agli automobilisti da un euro fino a tre euro per parcheggiare la vettura sugli stalli pubblici gratuiti.

In particolare, in piazza Tricolore, sono stati denunciati due uomini di 68 e 76 anni, al viale Fleming, all’ingresso del presidio territoriale d’assistenza San Luigi due persone di 46 anni e 52 anni, in via Vagliasindi un 58enne, al Viale Odorico da Pordenone, nei pressi di una nota clinica, un uomo di 45 anni, in via Caronda, all’altezza del Bingo, un uomo di 40 anni. Tutti i posteggiatori fermati, già noti ai poliziotti per i loro precedenti specifici, una volta espletati gli accertamenti di rito, sono stati denunciati per il reato previsto dall’articolo 7 comma 15 bis del codice della strada, che punisce con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 2000 a 7000 euro i parcheggiatori abusivi già sanzionati per la medesima violazione. Le somme incassate con l’attività illecita sono state sottoposte a confisca.