Gran finale per il tour gourmet ‘Aria di San Daniele’, il format itinerante della storica manifestazione ‘Aria di Festa’ che, a partire dal 15 ottobre, porta l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in selezionati locali della Penisola. Dopo il debutto a Milano, il tour si è spostato a Verona, Roma e Bari. Adesso è la volta della frizzante Catania: l’appuntamento è fissato per il primo weekend di dicembre (dal 3 al 5).

‘Aria di San Daniele’ punta sulla convivialità e sul gusto per la scoperta di nuovi sapori. È questa la cifra distintiva della manifestazione gastronomica che celebra l’eccellenza della DOP fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia, apprezzata in Europa e nel resto del mondo.

“Aria di San Daniele rappresenta un’importante occasione per il Consorzio di far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP all’interno di uno dei principali settori, il comparto Ho.Re.Ca.”, ha detto Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio. “Aria di San Daniele celebra la ritrovata convivialità e la ripresa degli eventi in presenza nei locali dopo l’edizione outdoor ideata appositamente per il periodo estivo con il format pic-nic. Il tour avviato nel 2017 ha generato oltre 150 serate aperitivo nelle principali città italiane e riprenderà dopo aver subito lo stop – imposto dalla pandemia – per l’edizione del 2020 e per il primo semestre 2021”.

Aria di San Daniele, ecco i locali catanesi che prendono parte all’iniziativa

La voglia di tornare a stare insieme – in piena sicurezza – è davvero tanta. Ecco perché il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha scelto di rinnovare l’appuntamento con la quarta edizione di ‘Aria di San Daniele’. Dopo il successo riscosso nel 2019 (seguito purtroppo dal brusco stop dovuto alla pandemia e all’emergenza sanitaria), si torna alla convivialità e al piacere di stare insieme con un calendario ricco di eventi.

Ecco nel dettaglio la mappa dei locali catanesi che ospiteranno ‘Aria di San Daniele’.

venerdì 3 dicembre: Caffè Epoca, Piazza Europa, dalle 19.00 alle 23.00;

sabato 4 dicembre: La Mafaldineria, Via Etnea 199, dalle 18.30 alle 22.30;

domenica 5 dicembre: Barrique Bistrot, Via Etnea 56, dalle 18.30 alle 22.30.

Convivialità e cibo tipico: la ricetta del successo del viaggio nei sapori

All’interno di ciascuno dei locali selezionati e che prenderanno parte all’iniziativa, sarà allestito un corner dedicato alla degustazione del Prosciutto di San Daniele. I clienti verranno sempre accolti dalla professionalità di un oste specializzato nel taglio, che offrirà loro il San Daniele DOP affettato a mano oppure a macchina. Ci sarà così l’occasione di assaporare il gusto inconfondibile di un simbolo del territorio nazionale oltre che di scoprire le sue caratteristiche e le sue particolari origini.

Durante le serate, a seconda della specifica offerta gourmet del singolo ristoratore, sarà possibile sperimentare menù e abbinamenti con cibi della tradizione locale assieme a un’ampia scelta di vini. Quello di ‘Aria di San Daniele’ è un format pensato e organizzato per fare in modo che ciascun evento si svolga in assoluta sicurezza e nel rispetto assoluto delle norme relative al contrasto della diffusione del Covid-19. Bastano pochi clic per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie relative al San Daniele DOP e per consultare il calendario con le tappe di ‘Aria di San Daniele’. Tutte le informazioni utili sono a disposizione degli utenti per la consultazione sul sito web www.prosciuttosandaniele.it.