Su di lui i carabinieri avevano dei sospetti

Aveva nascosto droga in un pensile della cucina. I carabinieri hanno denunciato il giovane socio di un’impresa agricola a Granieri, nel catanese. All’interno dell’azienda i carabinieri si sono presentati con il loro fido cane “Zero” che ha fiutato lo stupefacente. L’imprenditore aveva consegnato solo in parte la droga spontaneamente ai militari dell’Arma. Su di lui da qualche tempo si erano concentrati i sospetti dei militari dell’arma che avevano portato avanti una serie di indagini sia tecniche che informative. Ad essere stati raccolti elementi tali che avevano fatto supporre che il socio dell’azienda agricola potesse trafficare con della droga.

In azione cinofili e squadrone cacciatori

I carabinieri della stazione di Granieri, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 32enne di Caltagirone. L’accusa per lui è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è maturata nell’ambito di un servizio predisposto ad ampio raggio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello spaccio di droga. Ad essere state operate diverse perquisizioni nei confronti di soggetti messi sotto la lente d’ingrandimento in seguito ad una pregressa e accurata attività info investigativa.

I sospetti sull’azienda agricola

I militari si sono recati così, tra le altre, in una contrada del territorio di Granieri presso l’azienda agricola di cui è socio il 32enne. L’uomo, alla vista dei carabinieri, dopo iniziali tentennamenti, ha prelevato da un pensile e consegnato “spontaneamente” un barattolo di tabacco marca Winston contenente 70 cime di infiorescenze di marijuana del peso complessivo di 38 grammi, riferendo altresì di non averne altra.

Il fiuto di “Zero”

Ma per il cane “zero” non era proprio tutto, difatti ha fiutato droga in un altro pensile al cui interno è stato rinvenuto un altro barattolo di tabacco contenente altri 3,8 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento.