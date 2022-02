Nascondeva la droga nei tubi di casa

A Caltagirone, nel catanese, un giovane di 10 anni è stato arrestato dalla polizia perché sospettato di aver messo in piedi un’attività di fiorente spaccio. Gli agenti gli hanno messo le manette ai polsi con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 20enne risulta essere cittadino della Sierra Leone.

Segnalato da diversi cittadini

A seguito della segnalazione di diversi cittadini, relativa a una probabile attività di spaccio gestita da un cittadino straniero, i poliziotti hanno dato vita a un servizio di appostamento e osservazione. Gli agenti in particolare si sono disposti nei pressi del domicilio del sospettato. Quando hanno deciso di identificare e controllare il soggetto, il ventenne si è mostrato particolarmente nervoso. Questo ha spinto i poliziotti ad approfondire l’accertamento, procedendo a una perquisizione personale e domiciliare, a seguito della quale è stata effettivamente rinvenuta della droga.

Lo stupefacente nei tubi

Nascosti all’interno di una tubatura dell’abitazione, sono stati ritrovati e sequestrati 36 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica, e 16 grammi della stessa sostanza suddivisi in 18 dosi confezionati con carta stagnola, già pronte per lo spaccio. Tutta la droga è stata sequestrata, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il precedente controllo sul territorio

Appena qualche settimana fa a Caltagirone era stata messa in campo una maxi operazione di controllo del territorio mirata anche al contrasto dello spaccio di droga. Dalle armi illegalmente detenute alle munizioni, dallo spaccio di droga per arrivare sino alla guida senza patente. Sono i reati contestati nell’ultima operazione a largo raggio dei carabinieri della stazione di Caltagirone e del nucleo radiomobile della compagnia, supportati dai militari del Reggimento “Sicilia”. Quattro in tutto le persone denunciate. In tale contesto sono stati sottoposti a controllo anche i soggetti che sono agli arresti domiciliari, tra cui un 41enne che, dopo l’esito della perquisizione dell’abitazione in cui risiede, è stato trovato in possesso di residui di marijuana e cocaina e di svariato materiale per il confezionamento, tra cui due bilancini di precisione.