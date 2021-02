A Tremestieri Etneo

Beccati mentre caricavano uno scooter rubato sul furgone

Scattano tre gli arrestati dei Carabinieri

Il legittimo proprietario del veicolo denuncia il furto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato i catanesi Orazio ed Antonino Sanronocito, rispettivamente padre e figlio di 67 anni il primo e 37 il secondo, nonché Chathuranga Mudubashana Wijethunga, 39enne originario dello Sri Lanka, responsabili di furto aggravato in concorso.

Con le mani nel sacco

I militari, giunti in via G. Marconi di Tremestieri Etneo proprio di fronte a un locale centro commerciale, hanno notato padre e figlio intenti ad ancorare uno scooter Peugeot 300 sul cassone di un furgone Piaggio Porter, mentre l’extracomunitario era a bordo di un’auto di supporto.

Denunciati dai Carabinieri

Hanno così chiesto spiegazioni ai tre i quali, neanche in maniera convincente, hanno asserito di essere stati incaricati del trasporto dello scooter, rimasto in panne, dallo stesso proprietario del motociclo. La spiegazione non ha per nulla convinto i militari che li hanno portati in caserma, scoprendo altresì che i due catanesi vantavano specifici precedenti ma, soprattutto, che il legittimo proprietario del veicolo proprio in quel momento si trovava presso la Stazione Carabinieri di Pedara per formalizzare la denuncia del furto dello scooter.