I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 44 anni, residente a Misterbianco, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è scaturito durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali, eseguito lungo la strada provinciale 105, nel territorio di Belpasso.

I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida della propria utilitaria per i consueti accertamenti di rito. Durante le verifiche, l’atteggiamento del conducente ha indotto gli operanti a richiedere approfondimenti sanitari presso una struttura ospedaliera. Gli esiti degli esami hanno confermato i sospetti dei carabinieri, evidenziando un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, valore che rientra nella fascia di gravità massima prevista dal Codice della Strada. Oltre all’abuso di alcol, i test hanno rilevato la positività all’uso di stupefacenti.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere confermati in sede giurisdizionale, il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria per la violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Queste norme puniscono severamente chi si mette al volante in condizioni psicofisiche alterate, prevedendo nei casi più gravi sanzioni penali, la sospensione o la revoca della patente e il sequestro del veicolo.

L’operazione si inquadra nel costante impegno dell’Arma per garantire la sicurezza degli utenti della strada e contrastare comportamenti che rappresentano una delle principali cause di incidenti. La guida sotto l’effetto di sostanze riduce drasticamente i riflessi e la percezione del rischio, minacciando l’incolumità pubblica. I controlli mirati lungo le arterie provinciali proseguiranno con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso una condotta di guida sempre più responsabile e rispettosa delle regole.