"continuate a donare sangue"

Donazioni di sangue in tutta sicurezza a Caltagirone e Paternò dove i donatori saranno sottoposti a un pre-triage telefonico, un secondo triage in presenza. Nei laboratori sono state istituite anche alcune procedure interne codificate. Lo prevede la riorganizzazione delle Unità Operative di Medicina Trasfusionale di Caltagirone e Paternò per garantire i necessari livelli di sicurezza per la donazione di sangue e appropriate misure di sorveglianza sui donatori.

L’iniziativa è stata avviata grazie alla collaborazione con le Unità di raccolta sangue dell’Avis di Caltagirone e del Gruppo donatori volontari sangue di Paternò. È stata definita una specifica procedura per garantire sicurezza nelle procedure trasfusionali e assicurare il giusto livello di scorte di sangue e plasma per le regolari attività sanitarie, in particolare per quelle rivolte ai pazienti che hanno bisogno di trasfusioni a cadenza periodica.

I donatori vengono selezionati e sottoposti a triage in due distinti momenti: un primo triage è effettuato per telefono, al momento della prenotazione; l’altro in fase di accoglienza, momento nel quale attraverso la rilevazione della temperatura corporea e dei parametri vitali vengono ammessi solo quanti sono in perfette condizioni di salute.

L’invito rivolto ai donatori è quindi di continuare a donare sangue, seguendo le regole, prenotando la donazione, contattando il centro trasfusionale o la propria associazione per evitare cosi assembramenti all’interno delle sale d’attesa e garantendo una programmazione continua e costante in modo da mantenere inalterate le scorte di sangue.