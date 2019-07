Il gruppo leader dell’elettronica di consumo punta alla sostenibilità

Per il gruppo Bruno Euronics si apre la strada verso una nuova filosofia aziendale, orientata verso il mondo dei servizi sostenibili, più smart e performanti. L’azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo ha deciso di intraprendere un percorso green, verso l’impegno a sviluppare nuove forme di energie rinnovabili.

Si tratta di un progetto innovativo quello di Bruno Euronics, che verrà presentato ufficialmente il prossimo 10 luglio alle 17:30, all’interno dello store Euronics di Misterbianco di viale del Commercio, via Mezzocampo. Sarà un momento di confronto e riflessione sul nuovo modo di concepire i servizi, con soluzioni sempre all’avanguardia e attente al rispetto dell’ambiente.

La filosofia di Bruno Euronics vede l’impegno del gruppo nel diffondere un nuovo modello energetico in cui il consumatore o prosumer sia realmente protagonista. Il mercato elettrico sta abbandonando gli impianti di produzione e distribuzione tradizionali caratterizzati da alti costi di trasmissione e da un forte impatto ambientale, per muoversi verso la generazione distribuita, costituita da piccoli impianti di autoproduzione a energia rinnovabile, diffusi sul territorio.

Tra i nuovi servizi offerti da Bruno Euronics grande attenzione è riservata al “perfect vision” che dona al Tv colori più vivi, miglior contrasto ed immagini più dettagliate e profonde, per garantire il rispetto del concetto di compatibilità ambientale, così come la sanificazione dei climatizzatori, per respirare aria pulita anche in casa. A questo si aggiunge il “personal shopper” per i clienti gold, che avranno un numero diretto da contattare e un servizio di progettazione su misura per le installazioni più complesse.

Un’energia “buona” dunque per risparmiare e aiutare l’ambiente e che consenta di avere un elemento distintivo ed unico rispetto la concorrenza, nell’interesse di assicurare al cliente servizi di qualità e eccellenza.