Il 15 aprile in via Duca degli Abruzzi

Continua il ciclo di incontri “Words of tomorrow” dell’associazione Diplomatici. Sarà la Giustizia l’argomento del prossimo incontro con il patrocinio di East West European Institute. Lunedì 15 aprile, alle 17.30, è in programma il penultimo meeting, nella sede dell’Associazione in via Duca degli Abruzzi 180, con il magistrato Giuseppe Ayala e i componenti del comitato scientifico di Mareliberum, il Festival della Geopolitica la cui terza edizione si terrà a Catania il 31 maggio e l’1 giugno 2019.

Come per i primi appuntamenti, anche l’incontro con Giuseppe Ayala, organizzato in collaborazione con FIDAPA Catania, permetterà in particolare a studenti liceali e universitari e a tutto il pubblico che interverrà di approfondire con una figura chiave dei primi grandi processi alla mafia e con un amico, prima che collega, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino il ruolo della giustizia e della magistratura nella lotta alle organizzazioni criminali, con tutte le loro ramificazioni e le loro coperture spesso eccellenti.

Formare una nuova generazione preparata e consapevole sulle principali tematiche che riguardano la politica, la società e l’attualità in genere è, del resto, l’obiettivo primario su cui si basa il ciclo di incontri Words of tomorrow, pensato dal presidente dell’Associazione Diplomatici Claudio Corbino, che si concluderà il 15 maggio con l’ultimo incontro tenuto dal diplomatico, manager e giornalista Giuseppe Scognamiglio, che interverrà sull’argomento Europa.