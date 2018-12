in manette una 33enne

Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato una 33enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione, dove vive con la figlia di sette anni, sono stati trovati e sequestrati due chilogrammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. (ANSA).