Dalle 3.45 di stamane i vigili del fuoco sono sull’Etna, in territorio di Linguaglossa (Catania) per spegnere le fiamme – delle quali non si esclude la matrice dolosa – del bar ‘Grillo Parlante’, un chalet isolato a Piano Provenzana, sul versante nord del vulcano.

Sono intervenuti anche carabinieri e il Corpo forestale. Impegnati pompieri di Riposto.