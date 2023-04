Il rogo nella zona industriale

La sala operativa dei vigili del Fuoco di Catania é stata allertata ieri sera, poco dopo le 21.30, per un incendio sviluppatosi all’interno delle acciaierie di Sicilia, sullo stradale passo Cavaliere, 1 in zona Industriale a Catania.

L’allarme è stato dato dallo stesso personale dell’azienda quando, per cause in fase di accertamento, si è sviluppata una combustione all’interno di un silos contenente carbon coke.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono intervenute due squadre di vigili del Fuoco, dal Distaccamento Sud e dal Distaccamento Nord e un’autoscala del Comando Provinciale di Catania, che hanno iniziato il raffreddamento della massa incandescente.

Nel frattempo, il silos veniva svuotato con l’ausilio di mezzi meccanici dal personale dell’azienda ed il carbone definitivamente spento dai vigili del fuoco intervenuti. Non ci sono state segnalate persone ferite e/o intossicate.

L’incendio di rifiuti a Palermo

Roghi di spazzatura nella notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della città per spegnere gli incendi appiccati nelle zone dei cassonetti dove c’era qualche catasta di immondizia. Gli incendi in via Pantalica, via Berrettaro, via Villagrazia e via Castiglia. Questi nel capoluogo. I pompieri sono stati impegnati anche a spegnere un incendio a Villabate (Pa) sempre di spazzatura.

Il rogo di Pantelleria e la morte di un uomo

Il cadavere di un uomo di 56 anni è stato rinvenuto ieri sera all’interno di un furgone andato in fiamme a Pantelleria. A scoprire il corpo, ormai carbonizzato, i vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare l’incendio. Ancora da chiarire le circostanze della morte del 56enne; non si esclude l’ipotesi di un suicidio. Resta un mistero il perché lo avrebbe fatto. L’uomo era andato nella sua campagna e qui avrebbe dato fuoco al mezzo con lui dentro. Faceva diversi mestieri oltre ad essere vigile del fuoco discontinuo. Era un muratore ricercato perché sapeva fare i dammusi, le tipiche costruzioni a pietra lavica dell’isola, ma era anche contadino con diverse proprietà in varie zone dell’isola. La moglie si trovava a Brescia dove abitano le sue due figlie.

