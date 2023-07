Un sopralluogo terminal questa mattina, venerdì 21 luglio, di Sac, Enac e Vigili del Fuoco all’interno dei Terminal colpito dalle fiamme, per verificarne le condizioni. e solo dopo la valutazione del ricorso all’aeroporto di Sigonella. Si apre uno spiraglio per il ritorno all’operatività dell’aeroporto di Catania. Forse non completa ma comunque sufficiente per tornare ad ospitare la maggior parte dei voli programmati su Fontanarossa.

La riunione operativa con i vertici di Sigonella

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, in occasione della riunione in Prefettura tra Sac, Enac, Protezione Civile, il comandante della base di Sigonella Emanuele Di Francesco, gli Enti di Stato e il Comune di Catania, è stato esaminato lo stato di avanzamento dei lavori per l’ampliamento del Terminal C (quello non colpito dalle fiamme e rimasto operativo che al momento permette due voli l’ora), da quando Sac ed Enac hanno avviato le iniziative per aumentarne la capacità operativa.

Sigonella dovrebbe garantire servizi a terra con personale Sac

Relativamente alla disponibilità dell’aeroporto di Sigonella, ottenuta grazie al presidente della Regione Renato Schifani, e confermata ieri pomeriggio, si è in attesa di poter verificare la piena disponibilità anche dell’area terminal, necessaria allo svolgimento delle operazioni. Il tutto, in piena sintonia tra il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, il presidente Schifani, Sac e il Comune di Catania.

Possibile avvio della bonifica del terminal A

Ieri sempre la società di gestione dell’Aeroporto di Catania aveva comunicato che, grazie alla celerità delle verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica e dai Vigili del Fuoco, è stato autorizzato l’accesso al Terminal A per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile. Tali operazioni verranno effettuate senza soluzione di continuità per attenuare i disagi dei passeggeri.

Comunque chiuso fino al 25 luglio

Il terminal principale dell’aeroporto di Catania resterà comunque chiuso almeno fino al 25 luglio come già previsto ma adesso c’è la possibilità che questo termine per la riapertura venga rispettato.

Situazione d’emergenza

Per il momento le compagnie aeree dovranno continuare ad operare in situazione emergenziale per altri giorni: terminal A, quello principale, potrebbe tornare pienamente operativo tra fine luglio e inizio agosto, prolungando i disagi per i viaggiatori che questi giorni stanno volando su altri scali della Sicilia (Comiso, Palermo, Trapani) e della Calabria (Lamezia Terme, Reggio Calabria). Al momento nell’altro terminal, il C, sono previste fino a 2 partenze all’ora e altrettanti arrivi.

