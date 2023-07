Continuano i disagi per i viaggiatori

Sono 36 i voli in arrivo e partenza che sono stati dirottati dallo scalo di Catania a quello di Palermo dopo l’incendio divampato dal piano terra dello scalo etneo che ha bloccato per un paio di giorni la sua piena operatività.

Nello scalo sono tanti turisti in transito che attendono notizie dalle compagnia aeree per essere riprotetti. “Ho ricevuto adesso la comunicazione che sposteranno il volo di qualche ora – dice un uomo che attende di tornare a Milano – Stiamo a guardare il telefonino in attesa della mail della compagnia aerea per sapere quando torneremo a casa. Un incubo da quando abbiamo saputo dell’incendio”. Intanto i 180 palermitani sono ancora bloccati a Zante in Grecia. Ancora non sanno quando potranno anche loro tornare a Palermo con Volotea.

Treni straordinari per raggiungere l’aeroporto di Palermo

Sono 24 le corse straordinarie previste per la giornata di oggi dal Regionale di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, fra la stazione di Palermo Centrale e Punta Raisi, per raggiungere l’Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino”.

A seguito della chiusura temporanea dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa, Trenitalia, in risposta alla richiesta della Regione Siciliana committente del servizio, si è subito impegnata a potenziare il servizio, attivando dieci corse già nella giornata di ieri e proseguendo anche oggi il proprio impegno per consentire ai viaggiatori di muoversi da e per l’aeroporto di Punta Raisi e mitigare i disagi dei passeggeri il cui volo è stato riprogrammato all’aeroporto di Palermo.

Le 24 corse straordinarie – 12 fra Palermo Centrale e Punta Raisi, 12 fra Punta Raisi e Palermo Centrale – effettueranno la sola fermata intermedia di Palermo Notarbartolo. Si tratta di corse veloci, così come il servizio Genio Express attivato lo scorso 22 luglio, che coprono la distanza fra la stazione di Palermo Centrale e quella di Punta Raisi in 34 minuti e si aggiungono all’offerta sul Passante di Palermo. Alla stazione di Punta Raisi, inoltre, è stato potenziato il servizio di assistenza e di informazione ai viaggiatori.

Traffico raddoppiato a Trapani “ma situazione sotto controllo”

La situazione al terminal del Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dopo la prima forte ondata di ieri, è tornata alla normalità, nonostante il considerevole aumento dei voli in transito a causa dell’incendio che ha colpito l’aeroporto di Catania.

I voli riprotetti dal Fontanarossa, da stamattina sono Cagliari (2 voli), Venezia (3 voli), Bologna (4 voli), Napoli, Fiumicino (6 voli), Atene, Bergamo (3 voli), Otopeni, Malpensa (3 voli), Katowice, Perugia, Francoforte, Brindisi, Malta (2 voli), Varsavia, Torino, Madrid, Pisa, Genova. Si aggiungono due charter da e verso Tenerife e Lisbona. Per un totale di 106 voli con la normale programmazione del Vincenzo Florio. La giornata del 17 luglio ha registrato 71 movimenti, divisi in 36 arrivi di cui 19 da Catania e 35 partenze di cui 17 da Catania. Quasi il doppio dei voli della normale programmazione per un totale di 9.054.

