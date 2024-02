Rogo domato dopo alcune ore

Un incendio è divampato oggi nel bosco di Filiciusa Biancavilla in provincia di Catania. Sono intervenuti due canadair hanno effettuato complessivamente 13 lanci. Gli interventi sono stati coordinati dal corpo Forestale della Regione Siciliana. L’incendio è stato spento dopo alcune ore.

Incendio in un’impresa edile a Partinico

Pochi giorni fa un incendio è divampato in una ditta edile di Partinico nel Palermitano, nei pressi dello svincolo autostradale a pochi passi dalla stazione di servizio Brugnano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le altissime fiamme. Le indagini sono condotte dalla polizia.

La ditta colpita dal rogo aveva nei magazzini materiale plastico ed anche manufatti prefabbricati in legno. I danni sono in via di quantificazione ma si parla di svariate decine di migliaia di euro.

I pompieri hanno dovuto tagliare con un flex il cancello d’ingresso della ditta per poter entrare e spegnere le altissime fiamme. In cielo si è alzata una densa nube nera, provocata dalla combustione del materiale plastico.

Paura nel Messinese per due incendi, un ferito

In precedenza, squadre dei vigili del fuoco dalla sede Centrale e dal distaccamento Nord, sono intervenute per un vasto incendio che ha coinvolto tre baracche abitate in un borghetto del quartiere di Fondo Pugliatti, a Messina.

Tre famiglie sono state evacuate ed una anziana signora è stata tratta in salvo dai parenti stessi che l’hanno portata al pronto soccorso per le ustioni riportate. Sul posto l’ufficiale di guardia vigili del fuoco, polizia e vigili urbani. Dopo le operazioni di minuto spegnimento, smassamento, bonifica e messa in sicurezza, i Vvgili del fuoco hanno fatto rientro in sede, intorno alle 3.

Paura a Barcellona Pozzo di Gotto per un incendio divampato in un appartamento. È successo in via Caduti di Nassiriya: le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti nell’abitazione al primo piano, il fumo ha raggiunto la strada ed è stato necessario evacuare tutto l’edificio.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posoto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e un’autobotte pompa, oltre all’autoscala: i soccorritori hanno infatti messo in salvo la famiglia che abita nell’appartamento in fiamme e subito dopo una vicina di casa. Un’anziana che abita al terzo piano non si era infatti accorta di nulla.