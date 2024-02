Intervento dei vigili del fuoco a Misilmeri

Un incendio è divampato in un appartamento a Misilmeri (Palermo) la scorsa sera. Le fiamme sono partite, pare per un corto circuito dall’impianto elettrico dell’abitazione in via Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno messo in sicurezza l’immobile. Non si registrano feriti.

Incendio in un appartamento a Partinico, le fiamme partite da una stufa

Paura alcuni giorni fa a Partinico in via Antonello da Messina dove in un’abitazione al primo piano si è verificato un violento incendio. Fortunatamente la famiglia all’interno si è messa subito in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, intervenuti sul posto in pochi minuti non appena lanciato l’allarme. Pare che il rogo sia stato di natura accidentale, ma su questo faranno chiarezza i pompieri che hanno effettuato una ricognizione dell’appartamento. Sembra che si sia verificato il malfunzionamento di una stufa elettrica.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo per riuscire a domare le fiamme altissime che avevano anche provocato una enorme fumata che ha reso ancor più difficoltose le operazioni e l’ingresso nell’appartamento.

I danni dovranno essere quantificati ma si presume che siano ingenti. Il fuoco e il fumo ha invaso praticamente tutte le stanze dell’appartamento. A questo punto sarà anche verificata la staticità dell’immobile e se si accerteranno danni strutturali verrà vietato il reingresso alla famiglia per ragioni di sicurezza.

Quasi contemporaneamente si è verificato anche un altro incendio che appare allo stesso modo di natura accidentale. Un’auto, un vecchio modello di Fiat 500, è andato a fuoco in via Lanzafame. Anche in questo caso intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

Paura a Bagheria per un incendio, vigili del fuoco salvano due persone

Ad inizio gennaio, un incendio è divampato a Bagheria in un appartamento in via Vittorio Emanuele 13 a piano terra. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una persona e soccorso un’altra donna al primo piano in preda al panico per il fumo che si era sprigionato. I sanitari del 118 hanno preso in cura due anziani portati in ospedale intossicate dal fumo. L’intervento è ancora in corso e i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della palazzina.