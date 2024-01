Si stanno ultimando operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della palazzina

Un incendio è divampato a Bagheria nel Palermitano in un appartamento in via Vittorio Emanuele 13 a piano terra. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una persona e soccorso un’altra donna al primo piano in preda al panico per il fumo che si era sprigionato.

I sanitari del 118 hanno preso in cura due anziani portati in ospedale intossicate dal fumo. L’intervento è ancora in corso e i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della palazzina.

Uomo finisce in un canale a Palermo, salvato dai vigili del fuoco

Poche settimane fa, un uomo è finito dentro un canale nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla nella zona di via Messina Marine a Palermo. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato che l’uomo non riusciva ad uscire dall’acqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno portato in ospedale.

Altro salvataggio in extremis

Dramma alcune sere prima a Palermo tra le strade di via Altofonte e via Palmerino, nella parte oltre la circonvallazione. Un ragazzo di 15 anni ha tentato di togliersi la vita. I sanitari del 118 sono riusciti ad arrivare appena in tempo. Sono riusciti a rianimarlo, intubarlo e portato alla seconda rianimazione dell’ospedale Civico. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di accertare i motivi del gesto che hanno portato il ragazzo all’estremo gesto. Al momento le condizioni sono stazionarie. Gli ultimi esami hanno accertato che le condizioni del ragazzo vanno migliorando. La prognosi resta riservata.

Appena qualche settimana fa un altro caso simile si era verificato nel Palermitano. Un giovane aveva lasciato una lettera per annunciare il suo suicidio, logorato dalla solitudine che lo divorava dentro e dai suoi problemi con gli stupefacenti. La polizia, grazie anche all’aiuto di un cittadino, è riuscito a trovarlo qualche istante prima che potesse compiere l’estremo gesto. Tragedia sfiorata a Terrasini, nel palermitano, dove un 20enne è stato salvato in extremis. Voleva farla finita perché non riusciva più a sopportare il peso dei problemi in un mondo che non riusciva a comprenderlo. Questo aveva anche scritto nella lettera d’addio.